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لبنان

ارسلان استقبل الخليفي.. وهذا ما بحثه معه

Lebanon 24
04-04-2023 | 04:11
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استقبل رئيس "الحزب الديمقراطي "اللبناني طلال أرسلان في دارته في خلدة، وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي يرافقه السفير القطري في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي والوفد المرافق، بحضور نائب رئيس الحزب نسيب الجوهري، عضوي المجلس السياسي الوزيرين السابقين البروفسور رمزي المشرفية وصالح الغريب ومسؤول العلاقات الخارجية محمد المهتار، وجرى عرض للأوضاع العامّة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وتطرّق البحث إلى "أهمية تعزيز لغة الحوار للوصول إلى حلحلة الأزمات الداخلية العالقة وعودة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في البلاد".

 

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