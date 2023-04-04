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لبنان

في وزارة الأشغال.. اجتماعٌ بين حميّة ووفد من "البنك الدوليّ"

Lebanon 24
04-04-2023 | 04:30
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اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه مع وفد من "البنك الدولي" في الوزارة اليوم، برئاسة المدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جان كريستوف كاريه، يرافقه مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ابراهيم دجاني، في حضور رئيس مجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني.
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وتم خلال اللقاء البحث في المشاريع القائمة والمستقبلية، في ما يتعلق بملفي مرفأ بيروت ومشروع الطرق والعمالة.

 
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