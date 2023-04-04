نهرا استقبل البيسري على رأس وفد وبحثا في الأوضاع الأمنية الشمالية

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استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه في سرايا طرابلس، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري يرافقه رئيس دائرة الامن القومي في لبنان العميد خطار ناصر الدين، وعدد من كبار ضباط الامن العام، وبحضور نقيبة المحامين في طرابلس والشمال ماري تراز القوال، وبحثا في الاوضاع الامنية الشمالية.