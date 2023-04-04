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لبنان

هذا ما تمنّاه اهالي الطلاب في الخارج على وزير التربية

Lebanon 24
04-04-2023 | 05:22
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ناشدت جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، في بيان،  وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي "متابعة ملف الطلاب اللبنانيين في اوكرانيا ، لاسيما كليات الطب السنة الاخيرة الذين يتابعون دراستهم اونلاين جراء الحرب الاوكرانية الروسية، لجهة انصافهم وعدم اضاعة حقهم في المشاركة في امتحانات الكولوكيوم وفق الانظمة المرعية،  بعد خضوعهم لامتحان الكروك الاوكراني بنجاح".  
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 وتمنت عليه وعلى المديرية العامة للتعليم العالي "وضع هؤلاء الطلاب في اجواء الاجراءات التي تحضرها الوزارة قبل نهاية العام الدراسي الحالي ليبنى على الشيء مقتضاه" ، وذكرت ان " امتحانات الكروك النهائية ستجري اواخر شهر ايار المقبل،  ما يستوجب الاسراع في الاجابة على اسئلة الطلاب المعنيين وايجاد الحلول التي تحفظ حقهم التخصصي مع الاخذ بعين الاعتبار ما تشهده اوكرانيا من اوضاع امنية مستجدة".
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