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لبنان

قائد الجيش استقبل الخليفي: تشديد على دعم المؤسسة العسكرية

Lebanon 24
04-04-2023 | 05:26
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه، وزير الدولة في وزارة خارجية دولة قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي على رأس وفد، في حضور سفير دولة قطر في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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ونوّه الوزير الخليفي "بدور المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الراهنة"، مشددًا على "ضرورة استمرار دعمها لتمكينها من تنفيذ مهماتها في حفظ أمن لبنان واستقراره".
من جهة أخرى، شكر العماد عون دولة قطر بشخص الأمير تميم بن حمد آل ثاني "على الدعم المستمر للمؤسسة".
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