النبطية... إعلان هام من المساعدين القضائيين

Advertisement

اعلن المساعدون القضائيون في قصر عدل النبطية في بيان انه،" وحرصا على المصلحة العامة وافساحا في المجال امام المعنيين لايجاد الحلول المناسبة، فك الاضراب اعتبارا من صباح الخميس 6 نيسان 2023 على ان يقتصر العمل والجلسات في اليوم المذكور على الحالات المتعلقة بالموقوفين والمهل والقضايا المستعجلة" .