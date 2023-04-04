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لبنان

بيان لوزير الداخلية يخصّ الانتخابات البلدية والاختيارية.. ماذا جاء فيه؟ (صور)

Lebanon 24
04-04-2023 | 06:08
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صدر عن وزير الداخلية والبلديات  في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي بيان يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها في كل المحافظات والاقضية اللبنانية.
 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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