بيان لوزير الداخلية يخصّ الانتخابات البلدية والاختيارية.. ماذا جاء فيه؟ (صور)

صدر عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي بيان يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها في كل المحافظات والاقضية اللبنانية.

Advertisement