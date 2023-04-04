Advertisement

لبنان

غريو من بكركي: نقدر دور البطريرك البناء لإيجاد حل للازمة في لبنان

Lebanon 24
04-04-2023 | 06:58
A-
A+
Doc-P-1053759-638162138104535955.jpg
Doc-P-1053759-638162138104535955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 إستقبل البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو التي لفتت الى "توحيد الجهود للوصول الى مخرج للازمة في لبنان وتحديدا الازمة السياسية،  وفي اطار الحوار المتواصل الثابت والموثوق مع غبطته ونحن نقدر دوره البناء لإيجاد حل".
Advertisement

وتابعت غريو:"  تبادلنا الآراء حول الوضع واكدنا مشاركتنا في جميع الجهود  لإيجاد حل توافقي في هذا البلد لأن اللبنانيين اليوم بحاجة الى اجابات ملموسة على تساؤلاتهم وهذا من مسؤولية قادتهم السياسيين".

ثم التقى  الراعي وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار وكان بحث في الأوضاع العامة.

ومن زوار الصرح البطريركي في بكركي، نائبة رئيس المؤسسة المارونية للإنتشار روز الشويري وهيام البستاني وكان عرض لأبرز نشاطات المؤسسة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2023-04-06
02:00 | 2023-04-06
01:58 | 2023-04-06
01:54 | 2023-04-06
01:45 | 2023-04-06
01:30 | 2023-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website