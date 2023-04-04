غريو من بكركي: نقدر دور البطريرك البناء لإيجاد حل للازمة في لبنان

Advertisement

إستقبل البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو التي لفتت الى "توحيد الجهود للوصول الى مخرج للازمة في لبنان وتحديدا الازمة السياسية، وفي اطار الحوار المتواصل الثابت والموثوق مع غبطته ونحن نقدر دوره البناء لإيجاد حل".وتابعت غريو:" تبادلنا الآراء حول الوضع واكدنا مشاركتنا في جميع الجهود لإيجاد حل توافقي في هذا البلد لأن اللبنانيين اليوم بحاجة الى اجابات ملموسة على تساؤلاتهم وهذا من مسؤولية قادتهم السياسيين".ثم التقى الراعي وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار وكان بحث في الأوضاع العامة.ومن زوار الصرح البطريركي في بكركي، نائبة رئيس المؤسسة المارونية للإنتشار روز الشويري وهيام البستاني وكان عرض لأبرز نشاطات المؤسسة.