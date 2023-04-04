الخليفي التقى وزير الاقتصاد: تأكيد أهمية استقرار لبنان ووحدته

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استقبل وزير الدولة في وزارة الخارجية في دولة قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي في مقر اقامته، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، حيث تم عرض التطورات العامّة في لبنان، وكان تأكيد " أهمية استقرار لبنان ووحدته".بدوره اثنى سلام على" التعاون الوثيق بين دولة قطر الشقيقة ولبنان في كل مجالات الاستثمار والتجارة الواعدة والمتكاملة"، ونوه "بدعم دولة قطر الدائم للبنان".