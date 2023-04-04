جميل السيّد: "بلا كذب عالناس"

كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":

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"يقولون:نرفض رئيساً يفرضه الخارج!ما فيك ما تضحك وتذكّرهم كيف جاء بشارة الخوري وشمعون وشهاب وحلو وسركيس والجميّل وهراوي ولحود وسليمان وعون،وآخر رئيسين،واحد بمساعي قطر والثاني فرنسا،وإنتخبتهما نفس القوى المعترضة اليوم!وحده فرنجية الجدّ صُنع في لبنان بفرق صوت واحد!بلا كذب عالناس!"