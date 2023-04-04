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لبنان

جعجع استقبل الوزير القطري

Lebanon 24
04-04-2023 | 07:37
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، والوفد المرافق.

وحضر اللقاء سفير دولة قطر في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات" الوزير السابق ريشار قيومجيان، رئيس جهاز الاعلام والتواصل شارل جبور وعضو جهاز العلاقات الخارجية شربل العلم.
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