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لبنان

عصي وسكاكين وأسلحة ومطاردة... شيخ يتعرّض للإعتداء في هذه البلدة وهذه تفاصيل ما جرى معه (صور)

Lebanon 24
04-04-2023 | 07:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ع.ز وابنه ع.ز ومعهما مسلحين مجهولي الهويّة من الجنسيّة السوريّة، قاموا بالإعتداء على الشيخ عصام زرزوري في محلة العامريّة - البيرة، أثناء توزيعه المساعدات لعمته.
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وفي التفاصيل، اعترضوا طريق الشيخ وجلبوا معهم العصيّ والسكاكين ومسدسات، وتوجّهوا له بعبارات نابيّة.
 
 
وقد قام أحد الأشخاص بضرب عمّة الشيخ، وعندما دافع الأخير عنها، حاول ع.ز وابنه ع.ز طعنه من الخلف.

وفيما كان الشيخ زرزوري يتوجّه مع عمّته للإدعاء على المعتدين عليهما، قام ع.ز وابنه ومن كانوا يرافقونهما بقطع الطريق في البيرة على الشيخ، عند مفرق مدرسة الرياض، بعد ملاحقتهما واشهار الاسلحة بوجههما.

هذا وعُلم أنّ القضيّة أصبحت بعهدة فرع المعلومات، ومخابرات الجيش.
 
 
 
 
 
 
 
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