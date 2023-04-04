قرار لوزير الماليّة... ماذا جاء فيه؟

استقبل وزير المالية يوسف الخليل المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان Joanna Wronecka وجرى عرض للأوضاع الاقتصادية في لبنان، وقد أبدت ارتياحاً للدعوة إلى انتخابات بلدية واختيارية في أيار المقبل.

في شأن منفصل، مدّد الوزير الخليل بموجب قرار صادر عنه مهلة تأدية تصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر، عن شهر شباط 2023، لغاية 28/4/2023 ضمناً