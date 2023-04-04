"المستقبل" نفى ما نقلته "الأخبار" عن أحمد الحريري.. إليكم هذا البيان

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اصدر عن هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" البيان الآتي:"تصر جريدة "الأخبار" على الزج باسم الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري في أي قضية تتناولها، بالإستناد إلى فبركات ومصادر لا تتقن إلا الكذب والإفتراء، وآخرها اليوم في ما نشرته بعنوان :"جامعة بيروت العربية: مجلس الأمناء إلى القضاء"، ويتضمن الإشارة إلى إنه "يُنقل عن الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري والوزير السابق محمّد شقير وقوفهما إلى جانب الناشطين."، في قضية الاستدعاء المقدم ضد مجلس أمناء وقف البر والإحسان.تؤكد هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" أن لا علاقة لأحمد الحريري في قضية الاستدعاء لا من قريب ولا بعيد، وأن جل ما يهمه أن تحافظ جامعة بيروت العربية على دورها الريادي وأن تبقى، كما كانت، بمنأى عن أي حملات أو خلافات أو انقسامات. كما تهيب بـ"الأخبار" أن تستقصي أخبارها وتتأكد من صحتها من مصادرها الحقيقية، بدل الاستمرار في أسلوب النقل عن فلان وعلان، لغايات معروفة".