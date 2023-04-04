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لبنان

اللواء عثمان استقبل وفدا من عائلة الشهيد الرقيب أول سماح حسام الدين

Lebanon 24
04-04-2023 | 09:00
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام السيد عاصم حسام الدين والد الرقيب أول الشهيد سماح حسام الدين على رأس وفد من العائلة، في زيارة شكروا فيها المديرية العامة على وقوفها إلى جانبهم في مصابهم الأليم، كما قدم الوفد للواء عثمان شهادة غرس أرزة باسم الرقيب أول الشهيد في محمية أرز الشوف.
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وشكر اللواء عثمان ذوي الشهيد على الزيارة، ونوه بمناقبية" الشهيد البطل والذي تميز بالانضباط والشجاعة والإقدام والحرفية في مكافحة الجريمة وحب الوطن حتى بذل ذاته في سبيل أمن المواطنين وأمان المجتمع".
 
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