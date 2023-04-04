حاصباني: نأمل إنتخاب رئيس جمهوريّة ملائم لهذه المرحلة المصيرية من تاريخ لبنان

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زار وفد قيادي من حزب القوات اللبنانية سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في فردان، بتكليف من رئيس الحزب سمير جعجع لدعوته الى الإفطار الذي دعا إليه رئيس الحزب وعقيلته النائب ستريدا جعجع غروب الأربعاء 12 نيسان الحالي في معراب.وضمّ الوفد الذي ترأسه نائب رئيس الحكومة السابق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد، ومنسق منطقة بيروت إيلي شربشي، والمحامي ميشال فلاح، ورئيس مركز المصيطبه - رأس بيروت في بيروت الثانية ميشال بيضا وعضو المكتب بيار ضو.عقب االقاء قال حاصباني: "تشرفنا اليوم بلقاء سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى بهدف دعوة سماحته لمشاركتنا بالإفطار السنويّ الذي يقام في معراب".وتمنى أن تكون المشاركة واسعة خلال إفطار معراب الذي من المتوقع أن يجمع عدداً كبيراً من الأصدقاء.وتابع:"كانت مناسبة تناولنا في خلالها تحديات البلاد، ولاسيما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية، فضلا عن أهمية الانتخابات الرئاسية باعتبار أنها المدخل الأساسيّ لكل إصلاح وتعافي نتطلع إليه في المدى القريب، آملين أن تكون هذه المرحلة، بداية الحلول مع المقاربات السليمة لاختيار الرئيس المثالي والافضل للجمهورية اللبنانية بغية استعادة ثقة المجتمع الدولي بالبلد وإعادته الى العلاقات العربية السليمة والحفاظ على الدستور وتطبيقه، وجمع أكثر عدد ممكن من اللبنانيين حول مشروع إصلاحي للنهوض بالبلد".وعن الخلوة الروحية التي دعا اليها البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في حريصا أجاب حاصباني "دعينا كنواب مسيحيين الى يوم تأمل وصلاة خلال فترة أسبوع الآلام لنتشارك القراءات الروحيّة والصلوات والتأمل، كما ستتضمن هذه الخلوة قداساً إلاهياً، ومأدبة غداءٍ تجمع النواب، مشيرا الى غياب النقاش السياسي المتعلق بالاستحقاق الرئاسي.وأمل حاصباني أن يلهم الله كل الأفرقاء للوصول الى ما نرجوه جميعاً وهو انتخاب رئيس جمهورية ملائم لهذه المرحلة المصيرية من تاريخ لبنان".