بعد إنخفاضه الكبير... ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 97700 و98000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.





وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 97600 و98100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

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