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لبنان

عقوبات أميركيّة على شقيقين لبنانيين... من هما؟

Lebanon 24
04-04-2023 | 10:35
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أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية الشقيقين اللبنانيين ريمون وتيدي رحمة على قائمة العقوبات.
 
 
وقالت الوزارة إنّ "الشقيقين استخدما ثروتهما وسلطتهما ونفوذهما للانخراط في ممارسات فاسدة تساهم في انهيار النظام، وسيادة القانون في لبنان، وبالتالي تقويض العمليات الديمقراطية في لبنان على حساب الشعب اللبناني، في الوقت الذي يواجه فيه اللبنانيون ضائقة اقتصادية كبيرة وأزمة طاقة حادة وخللًا سياسيًا غير مسبوق".
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وبحسب الوزارة، فقد "استخدم الأخوان رحمة إمبراطوريتهما التجارية وعلاقاتهما السياسية لإثراء أنفسهما على حساب المواطنين".
 
 
وأضافت الوزارة أنّ "ريمون رحمة وشقيقه تيدي استخدما الشركات الخاضعة لسيطرتهما الموجودة داخل لبنان وخارجه للفوز بالعديد من العقود الحكومية من خلال عملية مناقصة عامة شديدة الغموض. في عام 2017 ، حصل الأخوان رحمة على عقد لاستيراد الوقود لاستخدامه من قبل شركة الكهرباء الوطنية اللبنانية المملوكة للدولة، كهرباء لبنان، ولاستيراد الوقود نيابة عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في عملية مناقصة تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع".
 
وقالت الوزارة: "استورد الأخوان رحمة وقودًا ملوثًا، مما ألحق أضرارًا كبيرة بمحطات توليد الكهرباء اللبنانية، وقاما من خلال شركتهما ZR Energy DMCC التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بتسليم منتج الوقود من خلال مزجه مع أنواع الوقود الأخرى".
 
 
وتابعت: "بينما زاد الاخوان رحمة من ثروتهما عانى الشعب اللبناني وزاد تدهور البنى التحتية للبلاد، وتعطلت محطات الطاقة في كافة أنحاء لبنان بشكل متزايد وزاد الانقطاع اليومي للكهرباء".
 
 
 

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