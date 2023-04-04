لدعم العسكريين... البيسري زار دائرة امن عام الشمال

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زار المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري دائرة أمن عام الشمال يرافقه عدد من كبار الضباط في المديرية،" وذلك ضمن سلسلة خطوات تهدف الى دعم العسكريين"، بحسب بيان لمكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام.وبعد اجتماعه مع ضباط الدائرة، حيث تداول معهم في شؤون العمل وسبل تعزيز قدرات العسكريين للقيام بمهماتهم الادارية والامنية بشكل مميز في هذه الظروف الصعبة، توجه البيسري الى مكتب محافظ الشمال رمزي نهرا، وجرى البحث في الأوضاع العامة في منطقة الشمال والتعاون القائم بين الأمن العام والادارات الرسمية التابعة للمحافظة.وفي هذا الاطار، شكر البيسري المحافظ على "التسهيلات الإدارية واللوجستية التي يستفيد منها الأمن العام في حرم سراي طرابلس".