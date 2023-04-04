فرنجية يلتقي وزير الدولة القطري في بنشعي

استقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية في بنشعي وزير الدولة في وزارة الخارجية في دولة قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق، في حضور السفير القطري لدى لبنان إبراهيم السهلاوي والنائب طوني فرنجيه والوزير السابق روني عريجي وكان بحثٌ في الاوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

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