بالليرة.. إليكم كم أصبحت تعرفة مواقف السيارات

أصدرَ محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قراراً حمل الرقم 301/ب يتعلّق بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت.

وفي الصورة المُرفقة جدول يُظهر التعرفة الجديدة: