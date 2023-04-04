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لبنان

بالليرة.. إليكم كم أصبحت تعرفة مواقف السيارات

Lebanon 24
04-04-2023 | 11:14
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أصدرَ محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قراراً حمل الرقم 301/ب يتعلّق بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت.
 
وفي الصورة المُرفقة جدول يُظهر التعرفة الجديدة: 
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