داخل مجلس النواب.. هذا ما قيل أمام السفيرة الفنلندية

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غرّد النائب ملحم خلف عبر "تويتر" قائلاً: في خلال زيارة السفيرة الفنلندية Anne Meskanen لنا في المجلس النيابي، تمّ التأكيد على ضرورة انتظام الحياة الديمقراطية في لبنان، واحترام مواعيد استحقاقاتها، وهذا يفضي الى ضرورة انتخاب رئيس إنقاذي للجمهورية ليتبعها تشكيل حكومة إنقاذية تتحمل مسؤولية الاصلاحات وتخفيف اوجاع الناس".