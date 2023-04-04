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لبنان
أهالي شهداء المرفأ: لن نسمح بحصول أيّ تسوية في قضيتنا
Lebanon 24
04-04-2023
|
11:55
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أقامت "اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت"، عصر اليوم، وقفتها الشهرية أمام بوابة الشهداء رقم 3.
وألقى رئيس اللجنة ابراهيم حطيط كلمة قال فيها: "مناسبات عدة مرت وستمر علينا خلال آذار ونيسان، بدءا بالصوم الكبير لدى الطوائف المسيحية، مروراً بعيدي الطفل والأم، مروراً بشهر رمضان المبارك وعيد الشعنينة، وصولاً إلى عيدي الفصح المجيد والفطر المبارك. لكل مناسبة من هذة المناسبات العظيمة والجليلة ذكرياتها لدى أهالي شهداء وضحايا انفجار مرفأ بيروت مع شهدائهم وضحاياهم".
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وأضاف: "قضيتنا هي الحقيقة والعدالة في جريمة انفجار مرفأ بيروت، فها نحن على بعد 4 أشهر من الذكرى السنوية الثالثة للمجزرة المروعة التي قتلت أكثر من 236 ضحية وشهيدا وجرحت الآلاف ودمرت نصف العاصمة بيروت بأكبر انفجار غير نووي في العالم، نقف أمام قضاء منقسم متناحر يناكد بعضه بعضا بقرارات واجتهادات صبيانية، كي لا نقول تآمرية، في ظل سجون فارغة فراغ القرار الظني من الحقائق الدامغة الممنوعة من العرض".
أضاف: "نجدد رفضنا تدخل بعض الاحزاب في قضيتنا، كما رفضنا كل أشكال التدويل، ومنها لجنة تقصي الحقائق لعدم ثقتنا بكل ذلك. كذلك، ندين بشدة الاستهتار الذي حصل في الفترة الأخيرة في القضاء وأدى إلى مزيد من عرقلة وصولنا إلى الحقيقة والعدالة، ونخشى أيضاً من تسوية تطبخ على حساب قضيتنا".
وختم: "نحن كأهالي شهداء مرفأ بيروت وأولياء الدم، لن نسمح بأن تجري أي تسوية في هذا الملف. نعرف تماما أنكم تراهنون على تعبنا وتيئيسنا. ولذا، نجدد العهد والوعد لأرواح شهدائنا بأننا لن نتعب ولن نيأس ولن نخاف ولن نتراجع ولن نقف مكتوفي الأيدي بعد الآن، ونصيحة من الآن ضعوا ألف خط تحت مكتوفي الأيدي بعد الأعياد".
واختتمت الوقفة بإضاءة الشموع والصلاة لأرواح الشهداء.
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