بشأن ترشيح فرنجية.. ماذا تبلّغ الموفد القطري من جعجع ورعد؟

Advertisement

أفادت قناة الـ"mtv" بأن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال للموفد القطري إن ما نقوله في الغرف المغلقة نفس الذي نقوله بالعلن "لن نقبل برئيس ممانع وموقفنا واضح من ترشيح رئيس حزب المردة سليمان فرنجية وجرّبنا أسلوبهم بالحكم وفرنجية استكمال لعهد الرئيس ميشال عون ولن نسمح بابتزازنا".كما ذكرت القناة أن "رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد قال للموفد القطري إنهم يؤيدون فرنجية وإنهم منفتحون على الحوار ولا يمكن لأي فريق الإتيان برئيس ظلّ من دون موافقة الحزب عليه وإلا سنفعل ما فعلناه مع عون وسنمارس سياسة التعنّت على اسم مرشح حتى يصل".