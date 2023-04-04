دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 98000 و98500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 97700 و98000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.