مولوي عرض مع نواب شؤون مناطقهم الإنمائية والخدماتية

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وإثر ذلك، التقى مولوي نواباً من منطقة الشمال، وهم: محمد سليمان، وليد البعريني، عبد العزيز الصمد وأحمد الخير وعرض معهم شؤون مناطق عكار والمنية والضنية.والتقى النائبة غادة أيوب وبحث معها في أمور تتعلق بمنطقة جزين.واستقبل النائب السابق منصور غانم البون وبحث معه في شؤون منطقة كسروان الفتوح.