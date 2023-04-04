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لبنان

مولوي عرض مع نواب شؤون مناطقهم الإنمائية والخدماتية

Lebanon 24
04-04-2023 | 13:10
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه، بعد ظهر اليوم، على التوالي النواب: بيار بو عاصي، أديب عبد المسيح، شربل مارون، وغسان سكاف، وتم البحث في شؤون مناطقهم الإنمائية والخدماتية.
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وإثر ذلك، التقى مولوي نواباً من منطقة الشمال، وهم: محمد سليمان، وليد البعريني، عبد العزيز الصمد وأحمد الخير وعرض معهم شؤون مناطق عكار والمنية والضنية.

والتقى النائبة غادة أيوب وبحث معها في أمور تتعلق بمنطقة جزين.

واستقبل النائب السابق منصور غانم البون وبحث معه في شؤون منطقة كسروان الفتوح.
 
 
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