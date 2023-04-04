عثمان عرض الاوضاع مع فرونتسكا

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، ظهر اليوم، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان "UNSCOL" يوانا فرونتسكا في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

Advertisement