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لبنان

بكركي طلبت من "الحزب" طرح أسماء للرئاسة.. ماذا كان الرد؟

Lebanon 24
04-04-2023 | 13:22
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أفادت قناة "الجديد" بأن "حزب الله تلقى طلباً من بكركي بوضع ثلاثة أسماء يقبل بها الحزب رئاسياً، فكان الجواب: لا أسماء عند الحزب سوى رئيس حزب "المردة" سليمان فرنجية".
 
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