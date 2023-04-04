بكركي طلبت من "الحزب" طرح أسماء للرئاسة.. ماذا كان الرد؟

أفادت قناة "الجديد" بأن "حزب الله تلقى طلباً من بكركي بوضع ثلاثة أسماء يقبل بها الحزب رئاسياً، فكان الجواب: لا أسماء عند الحزب سوى رئيس حزب "المردة" سليمان فرنجية".