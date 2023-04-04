توقيف مطلوبين في سهل سعدنايل وبلدة بر الياس.. وهذا ما ضبط بحوزتهم (صورة)

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎بتاريخ 4/ 4 / 2023، دهمت قوة من الجيش في سهل سعدنايل وبلدة بر الياس منازل مطلوبين لتورطهم في إشكال وقع بتاريخ 2/4/2023 وتخلله تبادل لإطلاق النار، وأوقفت المواطنين (ع.ج.) و(ح.ج.) و(ح.ق.) و(ع.ج.)، كما ضبطت أسلحة وأعتدة عسكرية وذخائر وعدداً من السيارات.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.