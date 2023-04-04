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لبنان

خلال 24 ساعة.. إليكُم ما فعله مصرف لبنان بالدّولار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-04-2023 | 14:07
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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24"، اليوم الثلاثاء، إنَّ عملية سحب رواتب القطاع العام على أساس دولار الـ60 ألف ليرة لبنانية، قد انتظمت اليوم في كلّ المصارف ولا إشكالات تُذكر أبداً باعتبار أنّ الدولارات مؤمّنة كما يلزم، نافيةً الشائعات التي انتشرت عبر "واتساب" والتي تشيرُ إلى وجودِ إقبالٍ ضعيف من قبل الموظفين لسحب رواتبهم.
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وأكّدت المصادر أنّ حجم التداول على منصّة "صيرفة"، اليوم، والبالغ 97 مليون دولار، يعدّ كبيراً جداً ويشيرُ إلى أنّ آلية ضخّ الدولارات المُعتمدة من مصرف لبنان ما زالت مُستمرة ومتصاعدة، وما يتبين هو أنّ مصرف لبنان تمكن من رفع حجم تداول الدولار على "صيرفة" 12 مليون $ في غضون 24 ساعة، وأضافت: "الرقم المذكور اليوم (97 مليون دولار) يؤكد حصول أمر ثابتٍ وهو أنَّ مصرف لبنان ما زال مستمراً بقبول طلبات صيرفة ودفعها عبر المصارف، والدليل على ذلك الإرتياح النسبي الذي تشهده الأسواق لناحية سعر الصرف".
في مقابل ذلك، فقد لفتت المصادر إلى أن البنك المركزي لا يكشف عن حجم الدولارات التي يجري ضخها، لكنها أشارت إلى أنّ هبوط سعر الدولار واستمرار حصول المواطنين على العملة الصعبة من المصارف هي إشارات على أنّ حجم التداول على "صيرفة" محور الأساس دفع الدولارات وليس شراءها من قبل مصرف لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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