عمليّة سطو في حاصبيا تستهدف منزلاً.. ماذا سرق مجهولون؟

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ مجهولين سطوا على منزل المواطن "س. أ" في محلة زمريا، خراج بلدة حاصبيا، بواسطة الخلع والكسر.

ووفقاً للمعلومات، فقد تمّت سرقة أسلحة صيد وقارورة غاز ومعدّات زراعية.