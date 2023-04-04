بعد فرض عقوباتٍ أميركية عليهما.. مفاجأة عن اللبنانيين تيدي وريمون رحمة!

نشرت قناة الـ"LBCI" تقريراً، اليوم الثلاثاء، كشفت فيه تفاصيل عن الشقيقين اللبنانيَّين تيدي وريمون رحمة اللذين فرضت عليهما وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مؤخراً.

وقال التقرير إنّ "شركة ZR ENERGY ارتبطَ اسمها بشكل وثيق بقضية استيراد الفيول المغشوش التي أثيرت منذ 3 سنوات تقريباً، وحينها ادّعت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على 21 شخصاً في قضيّة الفيول المغشوش، وطلبت إصدار مذكرات توقيف غيابيّة بحق مدير المنشآت النفطية سركيس حليس وممثل شركة ZR ENERGY تيدي رحمة ومدير الشركة إبراهيم الذوق".

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وأوضح التقرير أنّه "بعد إعلان مذكرات التوقيف، أصدر القاضي نقولا منصور قرارهُ الظنّي في قضية الفيول المغشوش، وقد ظنّ بالمُدّعى عليهم ZR Energy DMCC و ZR Group holding SAL وطارق فوال وتيدي رحمة وابراهيم ذوق، بجنح عديدة".

وبحسب القناة، فإنّه "للشقيقين أيضاً علاقات وثيقة مع كل من حزب القوات اللبنانية وتيار المردة، فتيدي رحمة كان حاضراً الى جانب رئيس "القوات" سمير جعجع في العديد من المناسبات والمهرجانات القواتية، أما ريمون رحمة فله علاقة وطيدة جداً بالمردة وتحديداً بسليمان فرنجية الذي دافع عنه وعن الشركة بعد انتشار الأخبار حول الفيول المغشوش، وقال حينها فرنجية في مؤتمر صحافي: "آل رحمة أصدقائي من 40 سنة، وريمون رحمة صديقي وأخي ونسافر معاً ولا أخجل من ذلك وضميري مرتاح".