جنودٌ إسرائيليون يستهدفون مراسل "المنار" بقنبلة.. شاهدوا الفيديو!

أقدمت قوات العدو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على إلقاء قنبلة صوتيّة بإتجاه مراسل قناة "المنار" الزّميل علي شعيب وذلك أثناء تواجده عند مسافة قريبة من الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية المُحاذية لمستعمرة المنارة.

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ووفقاً للمعلومات، فإنّ إستهداف جنود الإحتلال الإسرائيلي لشعيب جاءت خلال تغطية الأخير الإستنفار الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان، وقد تبيّن أن الجنود المعادين وجهوا تهديدات بإطلاق النار باتجاه مراسل "المنار" والمصور المرافق له.

وعلى الفور، نفذت قوة من الجيش اللبناني انتشاراً في المكان وفتحت تحقيقاً بالإعتداء تمهيداً لرفع شكوى إلى الأمم المتحدة.