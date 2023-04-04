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لبنان

في بعض المناطق.. هذا ما فعله أصحاب المولدات

Lebanon 24
04-04-2023 | 15:57
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بثت قناة الـ"LBCI"، اليوم الثلاثاء، تقريراً تطرّقت فيه إلى تحرّك بعض البلديات للتعامل مع مشكلة تسعيرة المولدات التي أرهقت المواطنين في مختلف المناطق اللبنانيّة.
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وتحدث التقرير عمّا يواجهه سكان منطقة الغبيري - الضاحية الجنوبيّة لبيروت، إذ تبيّن أنّ هناك 58 مولداً مخالفاً في المنطقة من أصل 66، مشيراً إلى أن بعض أصحاب مولدات لم يلتزم بتركيب عدادات، في حين أن آخرين أضافوا نسبة 35% على الفاتورة بينما هناك أصحاب مولدات فرضوا تسعيرة 0.45 سنتاً على الكيلوواط الواحد بدلاً من التسعيرة الرسميّة الصادرة عن وزارة الطاقة والمُحدّدة بـ36371 ليرة لبنانية.

وكشف التقرير أنّ بلدية الغبيري، واستناداً لقانون البلديات، تحرّكت فوراً وأزالت الكابلات وعلب الكهرباء الخاصة بالمولدات عن الأعمدة الكهربائية بشكلٍ تدريجي. وبعد ذلك، فقد تبين أن بعض أصحاب المولدات أعلنَ علناً التزامه بتسعيرة الوزارة إذ جرى تعليق لافتاتٍ علنية تُشير إلى ذلك. 

كذلك، فقد لفت التقرير إلى أن بلدية ذوق مكايل تحرّكت لمساندة المواطنين أيضاً، موضحاً أن البلدية طلبت من السكان دفع رسوم المولدات في البلدية بحسب التعرفة الرسمية.

وبحسب التقرير، فإن أصحاب المولدات في الذوق كانوا طلبوا تقاضي الفواتير بالدولار لرفضهم تحصيلها بالليرة اللبنانية، الأمر الذي دفع بمواطنين الإستنجاد بالبلدية وتقديم شكوى أمامها. ولهذا، تحرّكت السلطة المحلية فوراً وهدّدت أصحاب المولدات بمصادرة معداتهم في حال المُخالفة.

لمشاهدة التقرير كاملاً.. إليكم الفيديو المُرفق:
 
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