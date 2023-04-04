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لبنان

ما جديد إصابات كورونا في لبنان؟

Lebanon 24
04-04-2023 | 16:18
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم  عن حالات كورونا تسجيل 81 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1235065، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة".
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كورونا

لبنان

وزارة الصحة

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