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لبنان

مأساة في عكار.. هكذا خسر الشاب "قاسم" حياته! (صورة)

Lebanon 24
04-04-2023 | 16:44
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توفي الشاب قاسم الصياح إثر تعرّضه لحادث سيرٍ مروع في بلدة حرار العكاريّة.
 
وأشارت مندوبة "لبنان24" في الشمال إلى أنّ الحادث نفسه أسفر أيضاً عن إصابة شخصين آخرين بجروح، وقد تلقيا العلاج في مستشفيات المنطقة. 
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