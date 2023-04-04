حسب مصادر دبلوماسية فإن مهمة الوفد القطري، العضو في اللقاء الخماسي، لا تتكامل مع المساعي الفرنسية، بل تشكل "دوبلة" عنها، بحثاً عن نقاط مشتركة لاطلاق مبادرة رئاسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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