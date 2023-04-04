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لبنان
استعجال
Lebanon 24
04-04-2023
|
19:00
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سُجّل على وزير سابق حليف استعجاله في فتح ملفات متروكة لوقتها في منطقة جغرافية حساسة، متأثرة بقوة بالرياح الاقليمية الساخنة والباردة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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