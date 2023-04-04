إنتظار لفتح دعاوى

ينتظر مودعون لبنانيون داخل وخارج لبنان مصير الدعاوى ضد مسؤول نقدي رفيع، لفتح دعاوى أمام محاكم دولية لاستعادة ودائعهم عبر المصارف المراسلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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