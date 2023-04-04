17
o
بيروت
18
o
طرابلس
-5
o
صور
18
o
جبيل
-1
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لبنان على جدول أعمال اللقاء السعودي - الإيراني المرتقب؟
Lebanon 24
04-04-2023
|
22:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": الأكيد أنّ أجواء التهدئة التي فرضها الاتفاق السعودي- الإيراني فتحت الباب واسعاً أمام المشاورات الاقليمية والدولية لمعالجة الملف اللبناني، ولو أنّ الملف اليمني لا يزال يتصدر جدول أعمال أطراف الاتفاق الصيني. وهنا تفيد معلومات دبلوماسية أنّ المفاوضات بهذا الشأن قطعت شوطاً مهماً وينتظر اعلان وقف اطلاق نار شامل في وقت قريب، للانتقال بعد ذلك إلى البند الثاني من جدول الأعمال. ويفترض أن تكون الأولوية للملفين العراقي والسوري.ومع ذلك، تفيد المعلومات أنّ الجانب الإيراني يفضّل تسريع وتيرة المشاورات لا سيما في ما خصّ الملف اللبناني، حيث ينقل عن بعض المواكبين إشارتهم إلى أنّ الدبلوماسية الايرانية طلبت ادراج بند لبنان على جدول أعمال اجتماع اللقاء المرتقب بين وزيري خارجية السعودية وإيران. ونقلت وسائل إعلام إيرانية وسعودية ان وزيري الخارجية السعودي والإيراني سيلتقيان في بكين غداً الخميس.حتى الآن، لا تزال السعودية في مربّع المتلقي، بمعنى أنّها لم تفصح أبداً عما تريده من لبنان، أو من اللبنانيين، ومن تركيبتهم السياسية. تكتفي برفع البطاقة الحمراء من دون أن تشرح بالتفصيل ما تريده لكي تشعل الضوء الأخضر. ولهذا راحت الإدارة الفرنسية تعمل على ابتكار المعادلات الواحدة تلو الأخرى علّها بذلك تقتنص الموافقة السعودية، لكنها إلى اللحظة لم تنجح في ذلك.هنا، تنقسم الأآراء حيال قرار المملكة حين سيصل الدور إلى الملف اللبناني. ثمة من يعتبر أنّها ستكتفي بقاعدة المقايضة لكي لا توجع رأسها بالمستنقع اللبناني، فتترك لإيران الغلبة في التوازن السياسي على الرقعة اللبنانية. وينطلق أصحاب وجهة النظر هذه من فرضية تقول إنّ السعودية لن تقدم في مطلق الأحوال على مساعدة لبنان. وهي غير مكترثة أصلاً برماله وزواريبه. في المقابل، ثمة من يعتقد أنّ ثمة سلوكاً جديداً كرسته المملكة السعودية خلال المرحلة الأخيرة ولن يفضي إلا إلى شراكتها الكاملة في التركيبة اللبنانية تبدأ من خلال انتخاب رئيس من خارج الاصطفافين ولا تنتهي بالإصلاحات التي تحول دون استثمارها المجاني في «منخل» اللبنانيين الذي ضيّع على مرّ السنوات، هباء كل استثماراتها وتوظيفاتها السياسية... وإلا فهي ستهمل الملف اللبناني برمته.ومع ذلك، ثمة سؤال جوهري يطال موقف الولايات المتحدة التي طبعاً ستتعامل مع أي رئيس سينتخبه النواب اللبنانيون. وهنا يؤكد بعض المواكبين للسياسة الأميركية أنَّ «الصفقة» التي لم تتم أركانها بعد، ستكون أميركية - إيرانية وأوسع من الجزء المتعلِّق بلبنان بكثير. رئاسة لبنان، بهذا المنظار، جزءٌ من المشهد الكليّ، وهي جِزءٌ أساسيٌ وليس ثانوياً. تالياً، إنَّ اسم رئيس الجمهورية المقبل مُهِمٌ خصوصاً أنه سيكون «الضامن» للتوازنات في أبعادٍ ثلاثة لا بدّ أن تتبلور في سِياق الوصول إلى الإتفاق العتيد بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وهيَ:البُعد المحلي في لبنان: العقد الوطني الجديد ونتائجه دستورياً وسياسياً واقتصادياً، والأهم طائفياً؛ البُعد الإقليمي: التوازن بين مصالح السعودية وإيران ومصر وتركيا وقطر والإمارات، والأهمّ سوريا في لبنان؛ والبُعد الدولي: التوازن بين مصالح أميركا والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا في لبنان. كما سيدير رئيس الجمهورية العتيد، «الآليات» التي ستُوَفِّق بين كلّ المصالح «المتلاطمة» للحفاظ على «التوازنات» المعقّدة أعلاه.وما العقوبات التي فرضت أمس على الأخوين رحمة إلا واحدة من حجارة الولايات المتحدة التي ترمي بها عن بُعد للتحكم بالملف الرئاسي في لبنان، وتصويبه في التوقيت الذي يناسبها.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بولا يعقوبيان تحتفل بعيد ميلادها.. وظهور نادر لزوجها المصرفي الكبير تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
بولا يعقوبيان تحتفل بعيد ميلادها.. وظهور نادر لزوجها المصرفي الكبير تعرفوا إليه (صور)
03:02 | 2023-04-05
05/04/2023 03:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور: "تزوجت" نفسها في ايطاليا.. وتوثق الحفل شاهدوا الصور والفيديو
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور: "تزوجت" نفسها في ايطاليا.. وتوثق الحفل شاهدوا الصور والفيديو
04:01 | 2023-04-05
05/04/2023 04:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بطل مسلسل "الثمن" يُفاجئ الجمهور بشعر أشقر.. وزوجته الأوكرانية تلفت الأنظار بجمالها (فيديو)
Lebanon 24
بطل مسلسل "الثمن" يُفاجئ الجمهور بشعر أشقر.. وزوجته الأوكرانية تلفت الأنظار بجمالها (فيديو)
03:20 | 2023-04-05
05/04/2023 03:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار الى مزيد من الانخفاض... خطوات تساعد واخرى تعرقل
Lebanon 24
الدولار الى مزيد من الانخفاض... خطوات تساعد واخرى تعرقل
11:36 | 2023-04-05
05/04/2023 11:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كم سيُصبح الحدّ الأدنى للأجور إذا أُقرّ المرسوم؟
Lebanon 24
كم سيُصبح الحدّ الأدنى للأجور إذا أُقرّ المرسوم؟
07:47 | 2023-04-05
05/04/2023 07:47:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:15 | 2023-04-06
القوات "تطلب الود"
01:00 | 2023-04-06
باسيل يحارب ميقاتي بالبطاطا ويتهمه بتجاهل بيان صندوق النقد
00:35 | 2023-04-06
توتر في بعض شوارع طرابلس... مجهولان يطلقان النار في الهواء الطلق
00:29 | 2023-04-06
حاول الهروب من الكلاب الشاردة في طرابلس... هذا ما حصل معه
23:32 | 2023-04-05
تزويد السجون بالأغذية... حلحلة جزئيّة لمستحقات المتعهّدين
23:24 | 2023-04-05
سحر وتقاليد خاصة بـ"خميس الأسرار" في زحلة
فيديو
هرة تسللت إلى مسجد واعتلت كتف الإمام وهو يصلي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هرة تسللت إلى مسجد واعتلت كتف الإمام وهو يصلي.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2023-04-05
06/04/2023 08:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط من 19 طابقاً وارتطم بسيارة ثم نهض وكأنّ شيئاً لم يكن.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
سقط من 19 طابقاً وارتطم بسيارة ثم نهض وكأنّ شيئاً لم يكن.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2023-04-05
06/04/2023 08:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة سورية تُفجر مُفاجأة: زوجي خانني مع صديقتي المقربة! (فيديو)
Lebanon 24
فنانة سورية تُفجر مُفاجأة: زوجي خانني مع صديقتي المقربة! (فيديو)
05:00 | 2023-04-01
06/04/2023 08:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact