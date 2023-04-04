Advertisement

لبنان

الحل الرئاسي قبل الصيف؟

Lebanon 24
04-04-2023 | 23:05
A-
A+
Doc-P-1054006-638162716590440196.jpg
Doc-P-1054006-638162716590440196.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب محمد بلوط في" الديار": ابرز هذه التطورات التي ستتبلور نتائجها في خلال الشهور القليلة المقبلة :
١- الاتفاق السعودي الايراني الذي ينتظر ان يترجم على صعيد العلاقات بين البلدين، وكذلك على صعيد عدد من الملفات في المنطقة لا سيما ما يتعلق بالاوضاع في اليمن ولبنان وسوريا .
Advertisement
ويبدو ان البلدين ترغبان في ترجمة هذا الاتفاق من خلال رسم خارطة طريق ستكون موضع بحث تفصيلي في اجتماع عمل مرتقب بين وزيري الخارجية السعودي والايراني قبل عيد الفطر بعد ان تواصلا مرتين لهذه الغاية منذ اعلان الاتفاق في بكين.
ووفقا لمصادر دبلوماسية ان القمة السعودية الايرانية المنتظرة في الرياض ستتوج هذا المسار، وتفتح الباب لترجمة الاتفاق بين البلدين على محاور مختلفة .
٢- عودة العلاقات الطبيعية بين دمشق والدول العربية لا سيما الخليجية، بعد ان شهدت مؤخرا تطورات ايجابية متسارعة لا سيما على صعيد تنقية الاجواء المتعلقة بالتمهيد لتطبيع العلاقات السورية السعودية .
وبات معلوما ان صفحة العلاقات المتوترة بين سوريا وعدد من الدول العربية والخليجية خصوصا قد طويت، وبدأت صفحة جديدة ستظهر نتائجها في المرحلة المقبلة مع انعقاد القمة العربية في المملكة العربية السعودية في ١٩ ايار المقبل، لا سيما بعد خبر وكالة رويترز مؤخرا عن قرار الملك السعودي دعوة الرئيس بشار الاسد الى هذه القمة .
٣- نجاح مساعي روسيا وايران بفتح قنوات التفاوض والحوار بين سوريا وتركيا بعقد الاجتماع الرباعي في موسكو .
كل هذه التطورات الى جانب ما يجري من حراك ناشط مؤخرا بقيادة فرنسا لحسم مصير الاستحقاق الرئاسي اللبناني بالتشاور مع دول اللقاء الخماسي، لا يمكن تجاهلها او اسقاطها من الحسابات .
لكن يبدو ان البعض في لبنان يتعامل مع هذ المستجدات بطريقة غير موضوعية، متمسكا بمواقف لا تتناسب مع المرحلة الجديدة التي ستفرض ايقاعها في فترة قريبة .
ويقول مصدر سياسي ان لا احد يستطيع ان ينكر ان الاتفاق السعودي الايراني من شانه ان ينعكس ايجابا على لبنان، وان المنطق يؤكد انه اذا ما سار الاتفاق في مساره الطبيعي فان فرصة التسوية في لبنان ستكون كبيرة اذ لم نقل مؤكدة .
وبتقدير المصدر ان المملكة العربية السعودية تضع في اولويات اتفاقها مع ايران التوصل الى حل شامل في اليمن وانهاء الحرب في هذا البلد المجاور لها والذي يعتبر السلم فيه امرا حيويا لها .
وبعيدا عن حظوظ الاسماء المرشحة للرئاسة، فالاعتقاد السائد ان التسوية الرئاسية ومعادلة المرحلة ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية لن تتاخر كثيرا، وهي مرشحة لان تبصر النور في ايار او حزيران، وقد تكون قبل القمة العربية او بعدها . اما الرئيس الجديد فسيكون منسجما ومناسبا للمناخ التوافقي الاقليمي والعربي . 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2023-04-06
01:00 | 2023-04-06
00:35 | 2023-04-06
00:29 | 2023-04-06
23:32 | 2023-04-05
23:24 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website