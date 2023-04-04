17
o
بيروت
18
o
طرابلس
-5
o
صور
18
o
جبيل
-1
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
امتحانات رسميّة ودمج مدارس و"محاسبة" المقاطعين!
Lebanon 24
04-04-2023
|
23:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": مع استئناف التدريس تسابق التربية الوقت لتعويض الخسائر في المنهاج والوصول إلى إنجاز الحد الأدنى من البرامج التعليمية كي تتمكّن من إجراء الامتحانات، خصوصاً أن المدارس الرسمية خسرت العديد من تلامذتها بفعل المقاطعة والأوضاع الصعبة، الأمر الذي طرح أسئلة على الأساتذة المقاطعين عن جدوى استمرارهم في الإضراب ما دام التعليم الرسمي مهدّداً بوجوده، ولم يعد ممكناً في الوقت الباقي من السنة تحقيق ما عجزت عنه المقاطعة لنحو شهرين...
Advertisement
يمكن مع عودة التدريس تعويض جزء من الفاقد التعليمي، لكنه لا يحل مشكلة التدريس وإنجاز المنهاج، وهو أمر دفع وزارة التربية إلى التركيز على استغلال ما بقي من أيام دراسية للسنة الحالية بخفض أيام التعطيل في الأعياد وصولاً إلى إجراء الامتحانات الرسمية التي حسمتها الوزارة للمرحلة الثانوية على رغم المقاطعة، فيما إلغاء امتحانات البريفيه مسألة قابلة للبحث وفق المعلومات، لكن أمرها لم يحسم في انتظار تقييم تحصيل التلامذة ومستوى التدريس بعد المقاطعة. كذلك حسمت التربية إجراء الامتحانات النصفية للثانوي، تحضيراً للرسمية، وهي في صدد اتخاذ إجراءات بحق الممتنعين عن التدريس بعدما تبيّن أن جزءاً كبيراً منهم يحضرون إلى ثانوياتهم ويوقعون على جداول الحضور من دون تدريس، فيما يدرّس حوالى 2000 معلم في المدارس الخاصة. ووفق المعلومات، ستتخذ وزارة التربية إجراءات مسلكية ومالية وإدارية بحقهم من خلال مجلس الوزراء، وإلحاق تلامذتهم بمدارس عاملة بما يعني الدمج وزيادة ساعات الكادر التعليمي المدفوعة لتعويض الفاقد عليهم.
قرار إجراء الامتحانات الرسمية حاسم بالنسبة إلى التربية، إذ إن أي محاولة لإلغائها سيرتب عواقب كبيرة على السنة الدراسية المقبلة وعلى التعليم عموماً، وسيؤدي إلى نتائج كارثية على الجميع، خصوصاً أن المدارس الخاصة بدأت تستوفي أقساطها بالدولار النقدي وبعضها يتحايل على القانون رغم تحذيرات التربية، ما يطرح تساؤلات عن وظيفة مقاطعة بعض المعلمين، التي تلتقي مع سياسات تربوية للحكومات المتعاقبة دمّرت التعليم الرسمي.
التصعيد وصل إلى طريق مسدود، والتعليم أصبح على المحك، ولم يعد متاحاً إلا التسوية لحل الأزمة وإنقاذ تلامذة الرسمي ومدارسهم وثانوياتهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بولا يعقوبيان تحتفل بعيد ميلادها.. وظهور نادر لزوجها المصرفي الكبير تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
بولا يعقوبيان تحتفل بعيد ميلادها.. وظهور نادر لزوجها المصرفي الكبير تعرفوا إليه (صور)
03:02 | 2023-04-05
05/04/2023 03:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور: "تزوجت" نفسها في ايطاليا.. وتوثق الحفل شاهدوا الصور والفيديو
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور: "تزوجت" نفسها في ايطاليا.. وتوثق الحفل شاهدوا الصور والفيديو
04:01 | 2023-04-05
05/04/2023 04:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بطل مسلسل "الثمن" يُفاجئ الجمهور بشعر أشقر.. وزوجته الأوكرانية تلفت الأنظار بجمالها (فيديو)
Lebanon 24
بطل مسلسل "الثمن" يُفاجئ الجمهور بشعر أشقر.. وزوجته الأوكرانية تلفت الأنظار بجمالها (فيديو)
03:20 | 2023-04-05
05/04/2023 03:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار الى مزيد من الانخفاض... خطوات تساعد واخرى تعرقل
Lebanon 24
الدولار الى مزيد من الانخفاض... خطوات تساعد واخرى تعرقل
11:36 | 2023-04-05
05/04/2023 11:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كم سيُصبح الحدّ الأدنى للأجور إذا أُقرّ المرسوم؟
Lebanon 24
كم سيُصبح الحدّ الأدنى للأجور إذا أُقرّ المرسوم؟
07:47 | 2023-04-05
05/04/2023 07:47:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:15 | 2023-04-06
القوات "تطلب الود"
01:00 | 2023-04-06
باسيل يحارب ميقاتي بالبطاطا ويتهمه بتجاهل بيان صندوق النقد
00:35 | 2023-04-06
توتر في بعض شوارع طرابلس... مجهولان يطلقان النار في الهواء الطلق
00:29 | 2023-04-06
حاول الهروب من الكلاب الشاردة في طرابلس... هذا ما حصل معه
23:32 | 2023-04-05
تزويد السجون بالأغذية... حلحلة جزئيّة لمستحقات المتعهّدين
23:24 | 2023-04-05
سحر وتقاليد خاصة بـ"خميس الأسرار" في زحلة
فيديو
هرة تسللت إلى مسجد واعتلت كتف الإمام وهو يصلي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هرة تسللت إلى مسجد واعتلت كتف الإمام وهو يصلي.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2023-04-05
06/04/2023 08:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط من 19 طابقاً وارتطم بسيارة ثم نهض وكأنّ شيئاً لم يكن.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
سقط من 19 طابقاً وارتطم بسيارة ثم نهض وكأنّ شيئاً لم يكن.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2023-04-05
06/04/2023 08:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة سورية تُفجر مُفاجأة: زوجي خانني مع صديقتي المقربة! (فيديو)
Lebanon 24
فنانة سورية تُفجر مُفاجأة: زوجي خانني مع صديقتي المقربة! (فيديو)
05:00 | 2023-04-01
06/04/2023 08:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact