حزب الله يستعد: أمر لا بد منه

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بالرغم من كل الإجراءات التي يقوم بها وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي تحضيرا للانتخابات البلدية والاختيارية، الا ان هناك شعورا عاماً لدى الكثير من القوى السياسية بأن الانتخابات لن تحصل في موعدها.وبحسب مصادر مطلعة فإن بعض الاحزاب تعمل بشكل جدي وكأن الانتخابات حاصلة، اذ بدأت التحضيرات الجدية في القوى والمدن، وعلى رأسها حزب الله الذي يكاد ينهي تحضيراته الاولية..وترى المصادر "أن الحزب اليوم ليس مهتما بحصول الانتخابات البلدية او عدم حصولها لكنه يجد ان الاستعداد لها امر لا بد منه".