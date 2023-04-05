اطلاق نار في طرابلس فجراً.. هذا ما جرى

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سجل اطلاق نار فجر اليوم على مقهى كاستيلو الكورنيش البحري في طرابلس، ما ادى الى سقوط جريحين تم نقلهم الى مستشفى الاسلامي في طرابلس للعلاج.وبحسب ما رجحت المصادر فان اطلاق النار جاء رداً على الاشكال الذي ادى الى سقوط جريح بسبب اشتراك المولدات في حوش العبيد – الميناء.