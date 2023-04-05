Advertisement

لبنان

كان على سطح منزله.. وهذا ما حلّ به

Lebanon 24
05-04-2023 | 02:12
A-
A+
Doc-P-1054052-638162829947492895.jpg
Doc-P-1054052-638162829947492895.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سقط المواطن جورج كركور  ٨٣ سنة من على سطح منزله في عين زبدة البقاع الغربي، ما استدعى نقله إلى مستشفى خربة قنافار الحكومي لكنه ما لبث أن فارق الحياة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كورونا لبنان... 88 إصابة جديدة وحالتا وفاة
lebanon 24
06/04/2023 08:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة إغترابيّة... وفاة شاب لبنانيّ في حادث سير مروّع في البرازيل
lebanon 24
06/04/2023 08:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
حالتا وفاة وإصابات جديدة.. هذا جديد "كورونا" في لبنان
lebanon 24
06/04/2023 08:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة جديدة في البقاع أبطالها لبنانيون وسوريون: تزوير شهادات وفاة لكسب المساعدات
lebanon 24
06/04/2023 08:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24

وفاة

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2023-04-06
01:00 | 2023-04-06
00:35 | 2023-04-06
00:29 | 2023-04-06
23:32 | 2023-04-05
23:24 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website