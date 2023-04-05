Advertisement

لبنان

مجلة الأمن: آن الأوان لنسير في الطريق الصحيح

Lebanon 24
05-04-2023 | 02:12
A-
A+
Doc-P-1054053-638162831128715682.jpg
Doc-P-1054053-638162831128715682.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 صدر  العدد الجديد لمجلة الأمن التي تصدرها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بعنوان "عيد الوطن... وحدته"، وجاء في افتتاحية العدد:

"ويبقى الرجاء..

أسئلة عديدة على الشفاه، وأسئلة كثيرة تبقى في البال إلى أن يأتي الجواب أو يأتي الخلاص.
Advertisement

أسئلة تعبت من نفسها وتعب سائلوها من الانتظار.

هل أنّ للجوع دينًا، وهل أنّ لرغيف الخبز طائفة من طوائف كثيرة؟

هل أنّ لأبواب المدارس والجامعات المقفلة مفاتيح تأتي من خلف الحدود؟

هل أنّ الموت على أبواب المستشفيات ممرّ إلزامي في معركة الصلاحيات الموهومة؟

هل أن قلّة المسؤولية واللامبالاة صفتان مطلوبتان في يومنا هذا؟

هل أن الرهان على الانفجار لتغيير المعادلات لا يشبه الانتحار؟

هل أن اللعب على الغرائز ونكء الجراح يملأ فراغًا يطول يومًا بعد يوم؟

أسئلة تسبقها غصّة ويسبقها ندمٌ.

غصّة من واقع بشع وأليم على المستويات كافة.

وندمٌ على فرص ضاعت هباءً.

لن يستمرّ الإنتظار طويلاً.

سيأتي الجواب لأسئلة متألمة.

سيأتي الفرح لعيون حالمة.

سيأتي الخلاص لقلوب صادقة.

فقد علّمتنا التجارب والأيام أن الباطل دومًا إلى زوال.

وأن الحقّ ينتصر في نهاية  المطاف.

ويبقى الرجاء منارة أيامنا...".

وكتب رئيس تحرير المجلة العقيد الركن شربل فرام مقالًا بعنوان "التحرّر هو الطريق الصحيح.."، وجاء فيه:

"تبدأ الحرية حين ينتهي الجهل

- فيكتور هوغو-

الجاهل هو عدو نفسه، ولا نقصد هنا أن يكون الجهل مقتصراً على العلم ودخول  المدارس والقراءة. فالجهل يرتبط بمستويات ونواحٍ عديدة.

جعل الله فينا عقلاً لكي نستطيع أن نميّز بين الحقيقة والخيال وبين الصحيح والخطأ.

ما نشهده في أيامنا هذه من انهيار وانحدار في المجالات كافة، خير دليل على ما آلت اليه رؤيتنا ومقاربتنا للأمور.

فعندما نتبنّى مفاهيم خاطئة وموروثات قديمة نكون في حضرة الجهل.

وعندما ننبذ الانفتاح الفكري ونتعلّق بآفة التخلّف نكون في الطريق الخطأ.

وعندما نقبل تهميش الطاقات التي تتأجّج بداخلنا نكون على بساط الخنوع والاستسلام.

وعندما ننساق وراء عبادة "الأصنام" يكون السقوط سحيقًا.

كيف لنا أن نتحرّر من كلّ هذه الأخطاء؟

بكلّ بساطة علينا أن نبدأ بتقدير الذات وإيقاظ الانسان داخلنا.

علينا أن نقبل بالتحديات فالاستسلام هو مصير الأوطان الزائلة.

وعلينا ان نعرف أنّ ما بني على الصخر لا تهدّده رياح سواء هبَّت من داخل أم من خارج.

لدينا الإمكانات فلنقدّرها.

لدينا الطاقات فلنستغلّها.

لدينا الأفكار فلنستثمرها.

ينقصنا التكاتف وينقصنا الوعي.

آن الأوان لنعرف أن مصلحة الوطن في تعاضدنا، وأن مصيره متوقف على وعينا للمخاطر  المحدقة بنا.

فقد صار الارتهان سجنًا وصار الضياع مكلفًا.

البطولة هي في التضحية من أجل الوطن وليس من أجل أوطان أخرى.

البطولة هي في اعتماد "ثقافة الوطن" وليس "ثقافات" أخرى.

آن الأوان لنسير في الطريق الصحيح..

 في طريق التحرّر...".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2023-04-06
01:00 | 2023-04-06
00:35 | 2023-04-06
00:29 | 2023-04-06
23:32 | 2023-04-05
23:24 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website