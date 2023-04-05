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لبنان

انطلاق الخلوة الروحية في بيت عنيا.. صلاة وتأملات على نية لبنان

Lebanon 24
05-04-2023 | 02:20
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عقدت في بيت عنيا - حريصا، اليوم الأربعاء، خلوة للنواب المسيحيين بدعوة من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعيداً من الإعلام.
 وحسب البرنامج الذي تسلمه النواب والموقع من النائب البطريركي المطران انطوان عوكر الذي سيتولى الرياضة، يبدأ توافد النواب اعتبارا من الثامنة والنصف لانطلاق التأمل الأول عند التاسعة بعنوان :”موت الرجاء وقيامة الهية” على ان يليه استراحة عند التاسعة والنصف ليبدأ التأمل الثاني عند العاشرة بعنوان “اعمال المؤمن الداخلية والخارجية”، على ان يسود بعدها ولمدة ساعة من العاشرة والنصف الى الحادية عشرة والنصف الصمت والتأمل وزيارة القربان والتوبة في مزار سيدة لبنان .
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وعند الثانية عشرة الا ربعا يترأس صاحب الدعوة البطريرك الماروني ماربشاره بطرس الراعي قداسا الهيا في كنيسة سيدة لورد في مزار سيدة لبنان لتتم المناولة الفصحية على ان يتناول بعده النواب الغداء بضيافة دار بيت عنيا ويغادروا .
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