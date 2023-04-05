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لبنان

بولا يعقوبيان تحتفل بعيد ميلادها.. وظهور نادر لزوجها المصرفي الكبير تعرفوا إليه (صور)

Lebanon 24
05-04-2023 | 03:02
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احتفلت النائبة بولا يعقوبيان مساء أمس بعيد ميلادها الذي يُصادف في 4 نيسان بحضور عدد من الأصدقاء، وكان لافتا ظهور زوجها المصرفي وهبة تماري الذي يمتلك خبرة في التجارة الدولية وإدارة الثروات لأكثر من 35 عاما.

 

وزين قالب الحلوى الذي صمم للمناسبة بصور بولا وزوجها.

 

وظهرت بولا وزوجها بلقطات رومنسية وهما يحتفلان بالمناسبة.

 

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وكانت بولا أعلنت عن زواجها للمرة الثانية من خلال لقاء تلفزيوني مع المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار.

 

وأوضحت خلال اللقاء أنها تزوجت للمرة الثانية ولكنها لا ترغب في الكشف عن اسم زوجها من باب حفاظها على خصوصية حياتها الشخصية ولكنها بينت أنه وهبة تماري وهو مصرفي كبير ويتنقل بين سويسرا ولبنان وانها لا ترغب في ربط اسمه بالسياسيين الذين شوهوا سمعة بلادهم بسبب فسادهم الكبير.

 

وكانت بولا متزوجة سابقا من الصحافي موفق حرب وأنجبت منه ابنها الوحيد "بول".

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