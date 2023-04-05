Advertisement

لبنان

كم أصبحت تعرفة خدمة الـValets Parking في بيروت؟

Lebanon 24
05-04-2023 | 03:11
A-
A+
Doc-P-1054075-638162865727641594.jpg
Doc-P-1054075-638162865727641594.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود القرار رقم 302/ب يرمي إلى تعديل التعرفة الرسمية للشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات (Valets Parking )  ضمن نطاق مدينة بيروت، جاء فيه :

"بناءً على القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 وتعديلاته،لاسيما البند 10 و11 من المادة التاسعة منه،(تنظيم عمل راكني السيارات Valets Parking ).
Advertisement

 بناءً على القرار رقم 445/ب،تاريخ 30/3/2022 (تحديد التعرفة الرسمية ضمن نطاق مدينة بيروت للشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات Valet Parking).

بناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.

بناءً على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.

يقرر ما يلي :

المادة الأولى:  تُعدل التعرفــة الــرسميـة للــشركـات والمــؤسسـات الــمرخصة التي تــؤدي خــدمة ركـن السيـارات (Valets Parking) ضمن نطـاق مدينــة بيــروت لصالح مؤسسات تجارية أو سياحية وفقاً للأصول، وتصبح خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية (000,75 ل.ل) وتشمل الضريبة على القيمة المضافة، التـي تـــُدفع لــقــاء إستلام الــزبون السيارة وتسليمـه الإيصال إلى راكني السيارات، الذي يُثبت تَسلُّم السيارة منه، تُدون عليه قيمة تعرفة ركن السيارة (المحدد أعلاه)، وإســم  الشركة أو المؤسسة.

المادة الثانية: تُلزم الشركات والمؤسسات المرخصة التي تمارس نشاط تأدية خدمة ركن السيارات ( Valet Parking ) ضمن نطاق مدينة بيروت بما يلي:

1-  التقيّد بتاريخ صلاحية قرار الترخيص.

2-  يُمنع منعاً باتاً إستعمال الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام لركن السيارات، حيث يسمح فقط بركنها داخل العقارات المحددة أرقامها في متن القرار المعطى للشركة المرخصة.

3-  تقديم خدمة ركن السيارات فقط لصالح المؤسسات المحددة في متن قرار الترخيص حصراً.

4-  يُمنع منعاً بتاتاً وضع أية عوائق (أعمدة، براميل، أحواض زهور، أحجار باطون ...) على الأرصفة أو الطريق العام بهدف حجز أمكنة تُركن فيها سيارات رواد المؤسسات، وبالتالي يٌحظر على أي شخص استيفاء أي مبلغ مالي من الزبون لقاء ركن سيارته في الأملاك العامة  (الرصيف، الشارع، صف ثانٍ...).

5-  عدم السماح إطلاقاً لأي شخص غير الراكنين المدرجة أسماؤهم في قرار الترخيص، بإستلام السيارات وقيادتها وركنها.

6-  يُمنع  منعاً باتاً على الشركات التي لم تستحصل على الترخيص المطلوب النافذ من القيام بهذا النشاط.

المادة الثالثة: إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، والقرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 ( تنظيم عمل راكني السيارات Valets Parking )، تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط، وصولاً إلى توقيف الشركة أو المؤسسة عن العمل عند الاقتضاء.

 

المادة الرابعة: تُكلف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هذا القرار بمؤازرة من فوج الحرس.

 

المادة الخامسة: يُلغى القرار رقم 445/ب تاريخ 30/3/2023.

 

المادة السادسة:  يُنشر ويُبلّغ هـذا القـرار حيـث تـدعـو الحاجــة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2023-04-06
01:00 | 2023-04-06
00:35 | 2023-04-06
00:29 | 2023-04-06
23:32 | 2023-04-05
23:24 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website