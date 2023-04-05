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لبنان

الكتل الحارة تنحسر بشكل سريع اليوم... هل من أمطار؟

Lebanon 24
05-04-2023 | 03:43
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل ، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال.
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وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر والخليج العربي تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط،  تنحسر بشكل سريع وملحوظ اعتبارا من يوم  الاربعاء فيصبح الطقس متقلبا محليا بسبب تأثير منخفض جوي بارد متمركز فوق اليونان.

معدل  درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 الى  24 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة خلال النهار ، فيتحول تدريجيا الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وتصبح الاجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة محلية اعتبارا من المساء.

الخميس:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، و دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال.

الجمعة:  قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملحوظ  في درجات الحرارة فتتخطى معدلاتها ، تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح فتقارب ال 70 كم/س محملة بالغبار ويرتفع معها موج البحر.

السبت:  غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة ، ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة .

-الحرارة على الساحل من 14 الى 21 درجة، فوق الجبال من 8 الى 15 درجة، في الداخل من 8 إلى 24 درجة. 
 
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